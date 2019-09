Teleurgestelde studenten in Meppel: nieuwe campus niet af

Toch zijn de studenten niet tevreden. Het gebouw is nog lang niet af en het schooljaar is al begonnen.“Het is een teleurstelling. Je komt hier en denkt dat je kamer al klaar staat, dat je er zo in kan trekken en goed aan het schooljaar kan beginnen, maar dat kan niet. Daarvoor in de plaats moet je je zorgen maken over je kamer en de rest van de accommodatie. Wanneer gaat het af zijn? Komt het überhaupt wel af? Ze bevestigen maar niets. Ik hoop dat het goed komt”, vertelt Ieva Simanavičiūtė uit Litouwen. Ze is afgelopen woensdag als één van de eerste bewoners ingetrokken in de campus.Op de internationale pabo studeren voornamelijk buitenlandse studenten. Voor hen is het noodzakelijk om huisvesting in de buurt te vinden, omdat ze soms duizenden kilometers moeten reizen om in Meppel aan te komen. “Mijn vorige gebouw was alleen voor eerstejaars studenten. Dus ik moest op zoek naar een nieuwe plek. Bijna niemand in Meppel verhuurt zijn huis aan studenten", legt Simanavičiūtė uit. “Ik bang geweest dat ik dit jaar geen kamer kon vinden. Zelfs toen dit plan zich voordeed wist ik nog niet of er genoeg ruimte voor iedereen zou zijn en je moet wel ergens wonen."Dat het vinden van een kamer in Meppel lastig is, weet ook Johanna Asimakopoulos. Ze komt uit Duitsland en is ook afgelopen woensdag verhuisd. “Hier in Nederland is het moeilijk om een kamer te vinden want, met name als eerstejaars student, ken je de locatie en de mensen nog niet.” Het alternatief voor beide meiden: bij andere studenten op de bank óf op een camping in de buurt. Gelukkig komt het niet zover. “We waren erg blij toen we hoorden dat deze nieuwe campus openging want het was vorig jaar een groot probleem. De universiteit probeert ons echt te helpen, zij zien ook het probleem. Ik ben blij met hun support”, vertelt Asimakopoulos.Maar tot haar schrik is het gebouw in de week van de verhuizing nog niet gereed. Verre van zelfs. “Mijn kamer is nog niet klaar. Ik heb tijdelijk naar een kamer van 28 vierkante meter moeten verhuizen, wat twee keer zo duur is en dat past niet binnen mijn budget. Nu moet ik de volle mep betalen. Het is veel duurder dan mij verteld is.”Aafje Seinstra, manager van het project bij de beheerder Alvast, bevestigt dat een deel van het gebouw nog niet af is. “Er wonen nu 19 studenten, maar we zijn nog wel vol in verbouwing. We hebben de eerste studenten opgevangen. Bij de mensen bij wie de nood het hoogst was, hebben we nu allemaal geplaatst.”Zo is er naast de tijdelijke kamers een gemeenschappelijke slaapkamer op de campus ingericht voor andere studenten die nog niet in hun kamer kunnen, maar nergens anders kunnen verblijven. Het lijkt gek want het grootste deel van het gebouw staat leeg en er is genoeg ruimte om iedereen een tijdelijke kamer te geven. Toch kan dat volgens Seinstra niet vanwege de brandveiligheid. Alleen in de vleugels zijn alle systemen werkend. “Veiligheid gaat boven alles. De eigenaar en wij willen niet het risico lopen om studenten maar snel te plaatsen en geen veiligheid te waarborgen."Om er echt een campus van te maken, moet er volgens Seinstra nog veel gedaan worden. “Er moeten meerdere douches komen, de woonkamer moet nog afgemaakt worden, en de grote keuken is al wel in gebruik maar daar moet nog wel een kantine-sfeer gecreëerd worden. De benedenverdieping wordt echt bedrijfshuisvesting, zodat de studenten hier straks ook iets terug kunnen doen voor Meppel. Dat moet ook nog allemaal gerealiseerd worden, dus het duurt nog wel even voor het echt een campus is."Dat er meer geld van de studenten gevraagd wordt, klopt volgens Seinstra niet. Ze reageert verbaasd op het verhaal dat de studenten meer moeten betalen voor hun tijdelijke kamer. “We hebben juist iedereen in het eerste jaar een korting gegeven op de huur en op de servicekosten. Daar willen we ze wel in tegemoet komen, ook vanwege de verbouwing. De studenten kunnen ook voor de slaapzaal kiezen, die is goedkoper. In dit geval is het haar eigen keuze geweest om voor een grotere en luxere kamer te gaan.”Seinstra hoopt dat de campus over enkele maanden een andere uitstraling heeft en iedereen zijn plek heeft gevonden. Ondanks dat de studenten nu nog niet tevreden zijn, hebben ze wel besloten om te blijven. “Ik ben hier niet gekomen voor de locatie. Meppel is wel een leuke stad hoor, maar ik kom vooral voor mijn vakken. Zoiets heb je niet in andere landen of in andere steden. Dat is iets dat het waard maakt om hier te wonen”, vertelt Asimakopoulos.Volgens Simanavičiūtė heeft ze ook vrijwel geen andere keuze in Meppel en dat is de reden dat ze op de nieuwe campus blijft. "Maar als ik dit van tevoren had geweten, was ik wel langer naar een andere optie blijven zoeken.”