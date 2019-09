Mantelzorgers bundelen krachten in manifest: 'Als we het zelf blijven doen, komen we nergens'

Om de belangen van de pakweg 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland te waarborgen, heeft de stichting Mantelzorgelijk het Mantelzorg Manifest opgesteld."Een mantelzorger praat moeilijk over zijn situatie en vraagt niet gauw om hulp", zegt Margreet van de Voort van de stichting. "Op het moment dat het water ze aan de lippen staat, nemen ze contact op met zorgverzekeraars of de gemeente en dan merken we dat er niet voldoende gereageerd wordt. Dan wordt een mantelzorger in de steek gelaten."Om iets te bereiken, moesten de krachten gebundeld worden, zegt Van de Voort. "Als we alles voor onszelf blijven doen, komen we nergens. We vinden dat het anders kan en moet", zegt ze. "We geven onze banen op of we gaan korter werken. En we hebben veel verantwoordelijkheden. We zijn zelfs verplicht medische handelingen te verrichten."Vooral die positie is belangrijk, want mantelzorgers moeten gehoord worden, vindt Van de Voort. "We willen dat gemeenten en overheden niet alleen over ons, maar ook met ons praten." Het huidige beleid is volgens Van de Voort namelijk gebaseerd op interviews met zeshonderd mantelzorgers. Een beperkte en te kleine groep,vindt ze. "Dat is 0,01 procent van ons allemaal en daar wordt dan beleid op ingezet. Dat is niet goed."Op 11 september trekt de stichting met het manifest naar de Tweede Kamer. Daarnaast is er ook een actie op sociale media en een petitie gestart. "We hopen dat mensen de petitie willen ondertekenen zodat iedereen die ons een warm hart toedraagt ons kan steunen."