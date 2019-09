Shakespearetheater Diever viert feest: twee stukken voor de prijs van één

Dat wordt onder meer gevierd met, hoe kan het ook anders, een Shakespeare-voorstelling in het openluchttheater. "We gaan er een bijzondere voorstelling van maken in het openluchttheater. Het wordt een voorstelling die bestaat uit twee stukken van Shakespeare, MacBeth en Comedy of Errors", zegt regisseur Jack Nieborg.MacBeth en Comedy of Errors duren bij elkaar opgeteld zo'n vier uur, maar bezoekers hoeven niet bang te zijn voor een houten kont. "Je kunt mensen niet zo lang op de bankjes in Diever laten zitten. Dus we moeten daar wel mee bezig. Ik ga ze bewerken zodat het één voorstelling van normale lengte wordt."Behalve de gecombineerde voorstelling van MacBeth en Comedy of Errors in het openluchttheater wordt ook in het Globetheater een voorstelling gegeven. Dat heet. "Dit is een bewerking van een Engels stuk over een vereniging die MacBeth instudeert. Alles wat voor en achter de schermen speelt en wat er goed en fout gaat, is te zien in die voorstelling", vertelt Nieborg.Dit stuk moet echt 1946 'ademen'. "We gaan met taalgebruik, attributen en alle spullen terug in de tijd. Het wordt echt een zwartwit-voorstelling anno 1946."Er is volgens Nieborg nog flink wat werk aan de winkel, maar de regisseur en alle andere medewerkers aan het stuk hebben nog even de tijd. Halverwege augustus volgend jaar gaat de voorstelling in première in het openluchttheater. Een week later is het de beurt aan het stuk in het Globetheater.