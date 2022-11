5 jaar cel en tbs voor man die zoontje neerstak bij Boomkroonpad

De 47-jarige vader uit Gasselte die zijn zoontje neerstak bij het Boomkroonpad in Drouwen moet 5 jaar de cel in. Hij is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot doodslag op zijn anderhalf jaar oude kind door het jongetje met een groot vleesmes in zijn borst te steken. Door het Openbaar Ministerie werd twee weken geleden ook vijf jaar cel geëist. Naast de celstraf heeft de rechtbank hem ook tbs met voorwaarden opgelegd.

"Het is een zeer ernstig feit. Het jonge kind was weerloos en afhankelijk van zijn vader. Het mag een wonder heten dat hij het steekincident heeft overleefd", aldus de rechter tijdens het voorlezen van het vonnis. De verdediging van de man pleitte er twee weken geleden voor om Alex B. zo snel mogelijk aan zijn behandeling te laten beginnen. Maar de rechtbank vindt het steekincident daarvoor te ernstig en vindt een gevangenisstraf op zijn plaats.

Op 27 februari van dit jaar gaat het mis. Na een ruzie tussen hem en de moeder van het kind neemt hij de peuter mee naar het Boomkroonpad. Daar wordt hij aangehouden door twee agenten. Terwijl hij samen met het kind in de auto wacht, pakt hij een mes en steekt het jongetje. Daarna steekt hij zichzelf meerdere keren. Een spoedoperatie redt het leven van het kind. Inmiddels gaat het weer goed met de peuter, al moet hij volgens zij moeder wel omgaan met het feit dat zijn vader hem om het leven wilde brengen. Dat vertelde zij tijdens de rechtszaak in haar slachtofferverklaring.

Verklaring voor neersteken zoontje

"Het is een verknipte daad van liefde", vertelde de man twee weken geleden aan de rechtbank. "Ik moest hem behoeden voor een kutleven." De hele ochtend moest hij aan een incident een jaar daarvoor denken. Na een ruzie met de moeder van zijn eerste kind zou dat kind gezegd hebben dat hij niet wilde dat 'zijn broertje net zo'n kutleven zou hebben als hij met twee strijdende ouders'.

Psychologen hebben bij de man een stoornis in het autistisch spectrum vastgesteld. Ook heeft de man narcistische kenmerken en is hij bovengemiddeld intelligent. Daarnaast heeft de man moeite met het verwerken van prikkels en gebruikte hij cannabis en alcohol. Tijdens het steekincident had de man moeite om weer kalm te worden. "Het is een opeenstapeling van prikkels, een meltdown die hij niet meer kon stoppen." Volgens psychologen is hij verminderd toerekeningsvatbaar, maar kan het hem wel toegerekend worden. De rechtbank sluit zich daarbij aan.

Er is volgens deskundigen een matig verhoogd risico dat hij het nog eens zal doen als hij geen behandeling krijgt. Zij adviseerden de rechtbank dan ook om hem tbs met voorwaarden op te leggen, daar gaat de rechtbank dus in mee.

Schadevergoeding