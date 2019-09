Gedupeerden Dream or Donate willen om tafel met 'Broer Rasta'

Dat zegt Royce de Vries van advocatenkantoor De Vries & Kasem tegen RTV Oost na een besloten bijeenkomst van gedupeerden.Bij de bijeenkomst waren zo'n 45 mensen aanwezig. Zij hebben naar eigen zeggen nog geld tegoed van zo'n 25 inzamelingsacties. Een aantal initiatiefnemers van een doneeractie vreest dat het geld nooit meer binnenkomt.Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over mogelijke stappen tegen Mastenbroek. "Een gesprek met de oprichter van Dream or Donate is de eerste optie", vertelt De Vries. "Daarmee zou je de kwestie het snelst kunnen afhandelen." Mastenbroek heeft volgens hem laten weten in gesprek te willen met de gedupeerden.Op Dream or Donate konden mensen een doneeractie beginnen voor een goed doel. Die website was vorige week ineens niet meer bereikbaar. Mastenbroek, die tegenwoordig 'Broer Rasta' genoemd wil worden, zegt dat de site gehackt is. Ook zouden de hackers hem afgeperst hebben.