Uitslag Wat vind jij: meerderheid vindt dat alle coronamaatregelen moeten worden losgelaten

Volgens deskundigen kunnen we alle coronamaatregelen loslaten, nu het aantal besmettingen terugloopt. Van een najaarsgolf is geen sprake.

Tegenover het AD zeggen de deskundigen dat 'corona net als andere infectieziekten kan worden behandeld'. In isolatie gaan zou dan niet meer nodig zijn. Een meerderheid van de mensen is het daarmee eens en vindt dat alle coronamaatregelen moeten worden opgeheven.

Je zou haast vergeten dat er dus nog altijd maatregelen van kracht zijn. Zo word je gevraagd om bij klachten een zelftest te doen. Ook moet je eigenlijk in isolatie. Maar volgens deskundigen houden weinig mensen zich daaraan. Viroloog Bert Niesters uit Zeegse doet een beroep op het gezond verstand van mensen. Ga als je klachten hebt niet bij kwetsbare mensen langs. "Wat mij betreft mogen de maatregelen worden losgelaten. De ziekenhuizen zijn nu niet overbelast. Voor andere verkoudheidsvirussen testten we ook nooit en bleven we ook nooit thuis", zegt hij tegen de krant.