Emmen bungelt onderin ranglijst aantal homohuwelijken

Alleen in de gemeente Westland is het percentage huwelijken tussen twee mannen lager. Op het gebied van vrouwenhuwelijken houdt Emmen ook Ede achter zich.De afgelopen negen jaar stapten in Nederland ruim 16.000 paren van hetzelfde geslacht in het huwelijksbootje. In totaal ging het om 2,4 procent van de huwelijksverbintenissen. In veel grote steden ligt dit percentage hoger, in kleine gemeenten trouwen minder mensen van hetzelfde geslacht. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.Sinds 2010 kozen landelijk bijna 9.000 vrouwenparen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Mannelijke koppels deden dit ruim 7,400 keer. In deze hele periode werd 1,3 procent van de huwelijksverbintenissen gesloten tussen twee vrouwen, 1,1 procent tussen twee mannen.In Amsterdam vinden de meeste huwelijken tussen paren van hetzelfde geslacht plaats. In de afgelopen negen jaar werd 5,6 procent van de verbintenissen gesloten tussen homoseksuele paren. Dat is drie keer zoveel als in een andere grote stad als Rotterdam. Ook in Arnhem en Maastricht vonden relatief veel huwelijken tussen twee mannen plaats.In Nijmegen trouwden relatief veel vrouwenkoppels. In deze gemeente werd de afgelopen negen jaar gemiddeld 2,5 procent van alle huwelijken gesloten tussen twee vrouwen.Ook in de gemeenten Groningen en Tilburg was het aandeel vrouwelijke huwelijksparen relatief hoog.Sinds 1 januari 1998 is het voor homoseksuele paren mogelijk om een officiële verbintenis aan te gaan via het geregistreerd partnerschap. Pas sinds 2001 mogen koppels van gelijk geslacht met elkaar trouwen, al zijn de verschillen met een geregistreerd partnerschap tegenwoordig miniem. In de eerste twee jaar na de invoering van het homohuwelijk gaven meer mannen- dan vrouwenparen elkaar het ja-woord. Daarna stapten vooral vrouwenparen in het huwelijksbootje.