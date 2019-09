VV Nieuw Buinen mag niet op reservenet, windmolenpark en datacenters wel

Nieuw Buinen wil 250 zonnepanelen aanschaffen. Ondanks dat de subsidie van de gemeente Borger-Odoorn al binnen was, kwamen de panelen er niet. Volgens Enexis is er onvoldoende ruimte op het energienetwerk.Op twee plekken in Nederland nemen netbeheerders maatregelen door hun reservesystemen in te zetten om huizen en bedrijven van stroom te voorzien. Dat blijkt uit navraag door BNR Nieuwsradio bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In Haarlemmermeer wordt het back-upsysteem gebruikt om een aantal grote datacenters te voorzien van stroom. In Wieringermeer wordt de extra capaciteit gebruikt voor de transport van stroom dat opgewekt is van een groot windmolenpark. Volgens de ACM gaat het om een tijdelijke oplossing omdat het stroomnetwerk het groeiende transport van elektriciteit amper aan kan.In april stelde Moorlag ook al Kamervragen aan minister Wiebes. Die gaf destijds aan dat hij kleine partijen, zoals sportverenigingen en buurthuizen, die graag duurzame energie willen opwekken geen voorrang kan geven op het elektriciteitsnetwerk. Ook niet via het reservesysteem. Netbeheerders mogen geen partijen voortrekken zei Wiebes toen.Ook gedeputeerde Tjisse Stelpstra riep de minister op meer van de reservecapaciteit van de netbeheerders gebruik te gaan maken en daarin creatief te zijn. Moorlag wil nu van de minister weten waarom de datacenters en het windmolenpark wel op deze manier op het reservenetwerk mogen en een niet-commerciële partij zoals de Voetbal Vereniging Nieuw-Buinen niet.Volgens Moorlag is het buitengewoon frustrerend voor sportverenigingen en buurthuizen die willen verduurzamen, maar dat niet kunnen omdat er geen capaciteit op het net is. Het PvdA-kamerlid roept Wiebes op om deze partijen via het reservenetwerk alsnog toegang te geven.Het Drentse PvdA-Statenlid Peter Zwiers probeert ook al tijden de sportclubs op het net te krijgen. In maart riep Zwiers gefrustreerd dat er maar gestopt moest worden met de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk . De nieuwe ruimte zou volgens hem al vergeven zijn aan grote commerciële initiatieven van buiten Drenthe. Daarmee zouden sportclubs weer buiten de boot zouden vallen.Netbeheerders zijn verplicht om reservesystemen te hebben. Deze systemen worden ingezet bij storingen of werkzaamheden en voorkomen dat mensen zonder stroom komen te zitten. Maar vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit en de beperkte capaciteit van het stroomnetwerk heeft de ACM in twee gevallen een tijdelijke ontheffing verleend.Huibert Baud, manager capaciteitsinvesteringen bij netbeheerder Liander laat aan BNR weten dat de inzet van het reservesysteem een absolute noodgreep is. 'Als er een storing is kunnen we niet overschakelen op de noodvoorziening. Ook kunnen we geen onderhoud plegen omdat er geen back-up is.'Toch denkt hoogleraar energiesysteemanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur ECN/TNO Andre Faaij dat de gevolgen beperkt blijven, mits er goede controle is. "De betrouwbaarheid staat altijd voorop, maar je kunt wel kijken of je lokaal onder strenge voorwaarden tijdelijk reservesystemen kunt inzetten", zegt hij op BNR Nieuwsradio. Hij roept ook op tot pragmatisme en tijdelijk de regels voor gebruik van de reservecapaciteit te versoepelen, totdat het stroomnetwerk in het hele land is aangepast. Die aanpassing gaat nog jaren duren.