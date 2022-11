Duizend dagen corona: een korte terugblik

Twee dagen na die eerste Nederlandse besmetting, werd ook het eerste geval in Drenthe bekendgemaakt. De besmette patiënt kwam uit Dalen. Toenmalig burgemeester Bert Bouwmeester kreeg die dag een telefoontje. "Het was op die schrikkeldag, 29 februari. Ik kreeg een telefoontje van het ministerie en ze zeiden dat ze een test uit hadden staan van iemand uit mijn gemeente", weet Bouwmeester zich te herinneren. "Tot dan toe was corona iets wat zich ver van je dagelijkse wereld afspeelde."

"Pas toen kregen we in de gaten dat het behoorlijk impact zou hebben", vervolgt de voormalig burgemeester. En hoe anders werd het vanaf dat moment. Corona ging het dagelijks leven beheersen. Ook dat van Bouwmeester. "Ik zei in die persconferentie dat er hier en daar nog wel een ander geval zou aandienen. Die naïviteit hadden we toen nog met z'n allen."