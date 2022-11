Award voor Asser filmmaker tijdens IDFA: 'De kroon op mijn werk'

Het zijn enerverende maanden geweest voor Eline Jongsma. Afgelopen zomer kwam haar animatie-documentaireserie His Name Is My Name uit. Die serie bleek een succes, vorig week werd ze beloond met een zogeheten Special Jury Award for Creative Technology. Die onderscheiding kreeg ze tijdens het IDFA, het International Documentary Film Festival Amsterdam.

"Dit is wel echt de kroon op mijn werk", vertelt ze terugkijkend. "Het IDFA is een belangrijk festival. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd." Volgens Jongsma kreeg ze al veel aandacht met de serie, maar is het nog steeds niet eenvoudig om op te vallen tussen alle inzendingen. "Het is mooi om te zien hoe mijn verhaal geïnterpreteerd wordt. Het overstijgt echt mijn verwachtingen."

NSB-burgemeester Gerrit

Jongsma - die opgroeide in Assen - maakte de serie samen met haar Amerikaanse man Kel O'Neill. De animaties zijn gemaakt door de veelgeprezen illustrator Jure Brglez uit Slovenië. His Name Is My Name vertelt het verhaal van Jongsma's overgrootvader, die bekendstond als 'Gekke Gerrit'. In tien Engelstalige afleveringen van elk drie minuten staan de misdaden van daders in de Tweede Wereldoorlog centraal en hoe dat trauma doorwerkt op volgende generaties.

'Gekke Gerrit' was in de oorlog een NSB-burgemeester, die geweld niet schuwde. Van hem is bekend dat hij zeker één Joodse familie de dood injoeg. Na de oorlog werden zijn daden uit Jongsma's familiegeschiedenis weggeschreven. Toch deed Jongsma's vader uiteindelijk een boekje over hem open. Jongsma ging verder op zoek en dook de archieven in. Het onderzoek resulteerde in de tiendelige animatieserie.

Bekijk hieronder de eerste aflevering van His Name Is My Name:

Jonger publiek bereiken

De serie maakt gebruik van technieken als augmented reality, short-form animation en sociale media. Haar verhaal wordt daarmee ook toegankelijk voor jongere mensen. Volgens Herinneringscentrum Kamp Westerbork - dat een van de opdrachtgevers is - vertelt de serie 'een verhaal over familieschaamte en nodigt kijkers uit om na te denken over de donkere gebeurtenissen die in hun eigen geschiedenis verborgen zitten'.

Jongsma sluit zich daarbij aan. "Niemand zegt dat jij verantwoordelijk bent voor de daden van je overgrootvader", vertelt ze. "Maar je erft dat trauma toch van de ouders of grootouders, omdat er niet uitgebreid over wordt gepraat."