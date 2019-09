Bouw zonneparken gestart langs N34: ‘Het is een prachtige plek’

Op twee percelen zijn Solarfields en Ecotec bezig met de aanleg. Dat gebeurt op grond die van de gemeente Coevorden wordt gehuurd. “Deze grond was bedoeld voor een industrieterrein, maar dat is er niet gekomen. We vinden duurzaamheid als gemeente belangrijk en zijn daarom blij met deze parken”, zegt wethouder Jeroen Huizing, die een kijkje komt nemen bij de werkzaamheden.Even verderop is er een derde partij bezig met een zonnepark. Daar zijn ze al iets verder dan de collega’s bij de N34. In het gebied zit ook nog een boerenbedrijf dat panelen wil gaan plaatsen. “Al met al hebben we binnen de gemeente zo'n honderd hectare en daarmee is het dan voorlopig ook wel klaar”, aldus Huizing.In het nabijgelegen Steenwijksmoer is de bouw van de zonneparken met argusogen gevolgd. Verschillende keren probeerde Plaatselijk Belang de gemeenteraad te overtuigen om het een beetje rustiger aan te doen. Maar de plannen gingen door. Huizing: “Je kunt er van vinden wat je wilt, maar we moeten er aan wennen. Ik ben er trots op dat we als gemeente het goede voorbeeld kunnen geven.”Bij ontwikkelaar Solarfields zijn ze ontzettend enthousiast over de locatie aan het Dwarspad. “Dit is wel de mooiste plek waar we tot nu toe een zonnepark hebben gebouwd”, zegt Hink de Haan. “Vanaf de N34 heb je er prachtig zicht op. En op dit vlakke grasland is het voor ons mooi werken.” Begin volgend jaar zijn de parken in bedrijf.