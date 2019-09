Dit weekend in de Drentse natuur: 7 en 8 september

ROEG! uitzending

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda In het OERmuseum vindt zaterdag het Nederlands kampioenschap vuistbijl maken plaats. Vanaf 14.00 uur hebben deelnemers twee uur de tijd om een vuistbijl te maken en een deskundige jury bepaalt de winnaar. Hier vind je meer informatie.Zin om een flink stuk te gaan fietsen? Op zondag wordt er een tocht langs de hoogste punten in het Drentsche Aa-gebied gehouden. Op de belvedères heb je een weids uitzicht over het beekdal. Onderweg vertelt een gids over de landschapsgeschiedenis en het planten- en dierenleven. De route begint op de parkeerplaats Homanshof in Anloo. Hier vind je meer informatie.Ontdek tijdens de LOFARdag op zondag meer over de natuur en de techniek van de grootste telescoop ter wereld. Je komt meer te weten over natuurkundige begrippen als licht, geluid en zwaartekracht en in een mobiel planetarium maak je kennis met de sterrenhemel. Buiten kan je waterproefjes doen en vlotten bouwen. Hier vind je meer informatie.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur