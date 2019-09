Zomer bijna voorbij; strooiwagen in Erm al de weg op

De zomer is nog niet voorbij of de strooiwagens en sneeuwschuivers gaan al de weg op. Automobilisten in Erm konden het wintermateriaal vandaag al tegenkomen.

Deze maand test Rijkswaterstaat alle voertuigen om goed voorbereid te zijn op de winter. De strooiers worden op de vrachtwagens gemonteerd, de systemen getest en eventuele gebreken gerepareerd.Verder worden de strooiroutes gereden om ze te verkennen. "Soms hebben we nieuwe chauffeurs", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. "Of is ergens een aanpassing aan de weg. We kijken hoelang we erover doen om goed voorbereid de winter in te gaan."In het gladde seizoen (1 oktober tot 1 mei) moeten de strooiwagens de rijkswegen binnen twee uur hebben gestrooid. Voor die ongeveer 3260 kilometer wegdek staan 546 wagens klaar.Vanmorgen gingen in Nederland enkele voertuigen de weg op. Dat gebeurde onder meer in Erm. Volgens Rijkswaterstaat wordt er niet daadwerkelijk gestrooid, maar wordt getest of alle apparatuur goed werkt.