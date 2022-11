Eis: cel- en taakstraf voor bedreigingen en inbraak Grolloo

Tegen een 49-jarige man uit Eext is een gevangenisstraf geëist van 202 dagen, waarvan 180 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar onder toezicht van de reclassering. Met aftrek van voorarrest hoeft de man niet meer te zetten. Volgens de officier van justitie zou een terugkeer naar de gevangenis hem meer kwaad doen dan goed. De verdachte zou zijn leven net weer aardig op de rit hebben.

Wel moet hij een taakstraf uitvoeren van 160 uur, eiste de aanklager. De veertiger heeft een strafblad van 35 bladzijden. Vandaag werden de meest recente feiten besproken in de rechtbank van Assen: twee inbraken en een serie aan beledigingen en bedreigingen. Voor een vermeende gijzeling en ontvoering eiste het Openbaar Ministerie (OM) vrijspraak.

Een roerige 5 december

5 december 2019 was geen 'geluksdag' voor de verdachte: hij brak in bij het Markehuis in Grolloo en verloor een beetje bloed, waardoor hij aan de inbraak gelinkt kon worden. Die dag had hij het ook aan de stok met ambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe, die zo hun twijfels hadden over de rechtmatigheid van de uitkering die verdachte opstreek. Het gesprek daarover met de ambtenaren liep gierend uit de klauwen en mondde uit in heftige bedreigingen.

De rechter leest het droogjes voor: "De verdachte is vrij heftig in zijn doen en laten en heeft meerdere malen telefonisch contact gezocht. Verdachte bekent dat hij 'Kankerhoer, ik wil mijn geld', heeft gezegd. 'Vanmiddag om half drie ben ik er'. En dan de tekst die meneer wel vaker lijkt te bezigen: 'Ik trek jullie kop eraf'."

Ruzie over een dode pony

Op de camping Eikenhorst in Hooghalen, waar de man destijds woonde, had hij een vriend. De twee kregen ruzie over een pony. De verdachte kocht een pony van zijn kameraad, maar het dier bleek ziek. Het dier moest afgemaakt worden en werd in een kanaal gedumpt, maar toen kregen ze ruzie over de rekening van de dierenarts.

De kameraad stapte naar de politie en deed een boekje open over de delicten van de verdachte. De verklaring kon worden gekoppeld aan enkele aangiften. Ook die klikactie leidde tot bedreigingen. Verder brak de verdachte in bij zijn voormalige vriend en haalde het chalet leeg. Hij verklaarde dat hij dat had gedaan om in gesprek te komen over het afhandelen van kosten die werden gemaakt voor de pony.

Verdachte verschijnt niet

De man werd ook verdacht van een gijzeling van een man uit Hooghalen. Het OM vroeg vrijspraak voor dat feit. "Het is het woord van de aangever tegen dat van de verdachte", aldus de officier van justitie. De bedreigingen aan het adres van de aangever uit Hooghalen acht het OM wel bewezen. De verdachte was niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak. "Hij heeft werk en kon niet vrij krijgen. Zijn werkgever weet niet dat hij hier vandaag moest zijn", aldus de advocaat van de verdachte.

'Een jubelverhaal'

De man zou zijn verslaving met behulp van Verslavingszorg Noord-Nederland de baas te zijn en inmiddels de Eikenhorst hebben verruild voor een camping in Eext waar hij met zijn vriendin woont. "Een jubelverhaal", zei de rechter. Ze stelde ook vast dat de in dit jubelverhaal voorgespiegelde feiten slechts afkomstig zijn van de verdachte en niet worden ondersteund door anderen, zoals bijvoorbeeld een werkgever. "Kennelijk heeft hij de reclassering geen toestemming gegeven om met referenten te spreken", vulde de officier van justitie aan.

Het bestuur van de stichting Markehuis heeft de meeste schade vergoed gekregen, maar eist toch een schadevergoeding van 250 euro. Onder meer omdat er een alarminstallatie moest worden gekocht. "Het dorpshuis doen we met elkaar, met heel veel vrijwilligers. En dan wordt er zoveel schade toegebracht voor een paar kratjes bier en wat snoep", zei de secretaris van het Markehuis.