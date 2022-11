WMD investeert 36 miljoen euro in Drents drinkwater

36 miljoen euro. Dat bedrag trekt drinkwaterbedrijf WMD de komende jaren uit voor de drinkwatervoorziening in de provincie Drenthe. Er wordt onder meer in nieuwe zuiveringsinstallaties, modernisering, digitalisering en de zoektocht naar nieuwe bronnen voor de toekomst geïnvesteerd.

De investeringen zijn nodig om ook de komende jaren de kwaliteit van het drinkwater te kunnen waarborgen. Door die investeringen stijgen de drinkwatertarieven met gemiddeld 2 euro per maand.

De verwachting is dat de vraag naar water stijgt. Bovendien heeft Drenthe plannen om de komende jaren duizenden woningen te bouwen die worden aangesloten op de drinkwaterleiding. De industrie vraagt volgens de WMD ook het nodige. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen is extra capaciteit nodig. De WMD kijkt samen met de provincie Drenthe naar de huidige vergunningen en zoekt naar plekken in Drenthe waar mogelijk in de toekomst grondwater gewonnen kan worden voor het maken van drinkwater.

Wachten is geen optie

Er wordt verder geïnvesteerd in duurzame groene energie, in digitalisering, informatiebeveiliging en het vervangen van verouderde drinkwaterleidingen in Drenthe. Arbeid en materiaal zijn kostbaarder (en schaarser) geworden. Volgens WMD is wachten met investeren geen optie om goede kwaliteit drinkwater te kunnen blijven leveren.