Honderden meldingen van bedreigingen en geweld tegen Noordelijke politieagenten

De politie in Noord-Nederland had in de eerste zes maanden van het jaar 653 keer te maken met belediging of geweld tegen agenten. Alleen agenten in de regio's Rotterdam, Den Haag en Limburg hebben hier gemiddeld vaker mee te maken.

Dit komt neer op 3,8 meldingen per tienduizend inwoners. Dat blijkt uit regionale cijfers die de politie heeft gepubliceerd. Volgens korpschef Erik Akerboom lijkt het alsof mensen een steeds korter lontje krijgen.De gemelde incidenten lopen uiteen van beledigingen (op sociale media) of het verzetten bij een aanhouding tot mishandeling en poging tot doodslag. Uit de cijfers blijkt dat agenten bij een 'niet geplande aanhouding' het vaakst te maken kregen met beledigingen of geweld. Ook tijdens uitgaansavonden was het geregeld raak.De rustigste regio in Nederland is Noord-Holland. Hier werden 168 meldingen gedaan van geweld of belediging tegen de politieagenten. Dit komt neer op 1,1 meldingen per tienduizend inwoners. Amsterdam hoort niet bij de regio Noord-Holland. In de regio Amsterdam gaat het om 315 meldingen en dat komt neer op drie meldingen per tienduizend inwoners.