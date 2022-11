Studenten bedenken Ei van Columbus om kippen te beschermen tegen vogelgriep

Interesse

Het project is onderdeel van een internationale wedstrijd, waarvoor ze eind oktober naar Parijs gingen. De opdracht: een probleem oplossen door middel van synthetische biologie. "In een podcast hoorde iemand over de vogelgriep en dat hier nog geen oplossing voor was. In mijn hoofd zag ik het voor mij dat we elke kip in Nederland één voor één zouden moeten vaccineren. Ik dacht: 'dat kan anders'."

De interesse voor het onderwerp was gewekt en samen met zijn team is Sieders aan de slag gegaan. Het laboratorium is vervolgens voor weken hun werkplek. "Het waren lange dagen waarin we moesten wachten of ons idee werkte. Testen, testen, testen. Dat was wat we deden."

Hoe nu verder?

Op dieren mogen ze nog niet testen. "Al het onderzoek naar vogelgriep vindt plaats in Wageningen. Maar mocht onze 'superbacterie' helemaal af zijn, dan willen we dat wel graag op ratten testen."

Daarnaast speelt er een ander probleem: financiën. "We hebben niet de resources om heel ver te gaan. Wij zijn ook maar studenten. Er is een kans dat iemand het oppakt. Misschien ooit."