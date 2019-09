Assenaar Sem Dijk is snelste man van Nederland op fiets zonder ketting

Dijk kreeg een echte kampioenstrui na zijn winst. Hij is hartstikke trots op zijn titel en het verslaan van de wereldkampioen. "Op de BMX maak ik geen kans tegen hem, maar op de pumptrack is het echt wat anders", zegt Dijk.Pumptrack is een opkomende discipline binnen de fietssport en is populair bij zowel wielrenners, mountainbikers als fietscrossers. Ook veel kinderen beginnen hun fietscarrière met pumptrack om zo een goede fietsbeheersing te krijgen. Een pumptrackbaan is een kruising tussen een fietscrossbaan en een skatepark.Dijk heeft zich helemaal toegelegd op deze nieuwe fietsdiscipline, waarbij je in de hoogste klasse geen ketting mag gebruiken. "Op training gebruik ik wel een ketting maar bij wedstrijden moet hij er echt af. Je moet snelheid maken door te pompen met je voorwiel en het verplaatsen van je lichaamsgewicht. Ook timing is belangrijk."De Nederlandse titel kwam als verrassing voor de jonge Assenaar. "Ik had het echt niet verwacht. Ik ging er eigenlijk gewoon heen om plezier te maken. Op de dag zelf zette ik een derde kwalificatietijd met een niet zo goede start. Ik had het gevoel dat ik door een bocht nog harder kon. Toen was het laatste rondje alles of niets", aldus een trotse Dijk.