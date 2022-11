Dartlegendes komen naar Coevorden voor benefietavond Andy Fordham

Een hele club professionele darters uit het Verenigd Koninkrijk bezocht het dartcafé. Ook Coevorder darter Albertino Essers trainde met ze mee en een 15-jarige Michael van Gerwen was er ook vaak bij. "Tegen hem grapten we altijd dat hij nog een proefwerk had de volgende dag", grinnikt Lubbelinkhof. "Maar hij lachte ons allemaal uit."

Vriendschap

Met Fordham had Lubbelinkhof het meest contact. "We gingen vaak naar voetbalwedstrijden van FC Twente. Dat vond hij fantastisch. Altijd als hij in Nederland wat te doen had, ging ik mee. Over de EK-finale tussen Engeland en Italië, vorig jaar, hadden we nog contact gehad. Een paar dagen later zag ik in de pers dat darter Andy Fordham was overleden. Ik geloofde dat niet, dus ik stuurde hem een berichtje, maar natuurlijk reageerde hij niet. Zijn vrouw belde me tien minuten later om het nieuws te bevestigen." Fordham overleed op 59-jarige leeftijd.

In maart bezocht Lubbelinkhof de familie van de oud-darter en hoorde hij over de financiële problemen waarin de nabestaande verkeren. "Andy verdiende in zijn tijd nog niet zoveel als de huidige professionele darters nu. Daarnaast gaf hij het net zo hard weer uit, ook uit liefdadigheid. Zo hielp hij mij eens toen ik in de schuldsanering zat."

Benefietavond uitgesteld

Daarom wilde Lubbelinkhof iets terugdoen: een benefietavond met oud-topdarters in zalencentrum De Loo in Coevorden, waarbij toeschouwers kunnen genieten van een toernooi tussen de bevriende dartlegendes. "Darryl Fitton zei meteen toe, net als Martin Adams. Ook Neil Duff, de meest recente wereldkampioen, wilde meedoen", vertelt hij trots. Het plan was rond en de organisatie in volle gang. Tot hij slecht nieuws kreeg: zijn teen moest door een nare infectie geamputeerd worden.

Het werd nog erger: de bacterie bleek er nog steeds te zitten en na onderzoeken bleek er maar een oplossing: amputatie van het linkeronderbeen van Lubbelinkhof. "Ik noem me nu gekscherend One Leg Appie", zegt hij nuchter. Door de hele toestand kon de benefietavond niet doorgaan, maar nu het herstel voorspoedig gaat, is er een nieuwe datum geprikt: 15 april.

Toernooi