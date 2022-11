1000 dagen corona in Drenthe: voor long covid-patiënten is het virus nog lang niet weg

Revalidatie heeft er niet toe geleid dat ze terug kon keren naar haar werk in de zorg. "Als ik drie uurtjes had gewerkt was ik om een of twee uur 's middags thuis. Maar om vijf uur was ik dan nog niet in staat om te koken. De jongens moesten koken 's avonds. En dat vind ik gewoon heel vervelend."

Rust ook nodig tijdens revalidatie

Paramedics in Assen ondersteunt mensen met long covid. Het is heel wisselend hoe ze herstellen. "Er is vaak niet echt longschade meer. Maar ze hebben vooral veel restklachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Dat maakt het voor iedereen heel verschillend hoe de revalidatie en het herstel verlopen", zegt fysiotherapeut Regien Wessels.

De fysiotherapeut ziet dat mensen die te hard van stapel lopen in hun revalidatietraject, moeilijker herstellen dan mensen die van begin af aan momenten van rust pakken. Ze merkt ook op dat mensen die nu binnenkomen voor revalidatie, na een traject weer 80 tot 90 procent kunnen dan voor corona. Bij de groep die de agressieve eerste variant heeft gehad ligt dat vaak lager.

Het revalidatietraject is in de loop van de tijd aangepast. "In het begin hadden we het idee dat mensen die corona hadden gehad veel moesten trainen, bewegen en sporten om weer fit te worden. Maar daar komen we op terug. Het is nu meer energie verdelen over de dag. Hoe zorg ik dat ik de dag doorkom zonder dat ik energie verspil. Dus op tijd op de rem trappen. Dat heeft invloed op het herstel", aldus Wessels.

Verplicht niksen is moeilijk

Claudia Ester vindt het heel moeilijk om alleen thuis te zitten. "Mijn hoofd wil van alles, maar ik moet nu absolute rust nemen. Verplicht stilzitten vind ik lastig. Er moet een knop om in mijn hoofd en ik loop bij een psycholoog om te leren accepteren dat ik ziek ben."

Het is aan de buitenkant niet te zien dat ze ziek is. "Naar twee verjaardagen in een weekend gaan lukt niet. Mensen zeggen dan: 'Je hoeft toch alleen maar op een stoel te zitten?' Maar zo werkt het niet." Ze ervaart wel steun en begrip uit haar omgeving.