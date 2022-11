Vrouw (64) uit Aa en Hunze opgelicht voor bijna 20.000 euro

Een 64-jarige vrouw uit de gemeente Aa en Hunze is door bankhelpdeskfraude meer dan 17.000 euro verloren. Ze werd het slachtoffer van criminelen die zich voordeden als een bankmedewerker en zo haar pinpas en -code in handen kregen.

De fraude vond plaats op 21 september dit jaar. De Drentse werd in de ochtend gebeld door een 'bankmedewerker' die haar overhaalde software op de computer te installeren. Toen later een koerier langskwam, gaf ze in goed vertrouwen meerdere bankpassen en pincodes af. Volgens de politie ging het hierbij om een vrouw tussen de 20 en 30 jaar van ongeveer 1.70 meter. Deze verdachte had lang, stijl en blond haar.