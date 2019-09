Incidenten met drones in de luchtvaart: 'Vooral makelaars maken zich er schuldig aan'

Het zijn vooral de particulieren die zich onvoldoende bewust zijn van de gevaren, staat er in het rapport. "Het is belangrijk dat zij de regels kennen en zich eraan houden. Als dit zo doorgaat, is het slechts een kwestie van tijd voordat er ongelukken gebeuren", aldus plaatsvervangend Inspecteur-Generaal Frank van Diepenbeek van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Naar schatting vliegen er meer dan 100.000 drones rond.Groningen Airport Eelde deelt die bezorgdheid. "Wij zien foto's en filmpjes op internet voorbij komen van mensen die met drones gevlogen hebben op plaatsen waar dat echt niet mag. Vooral een grote groep makelaars maakt zich daar schuldig aan", zegt Onno de Jong.De Jong is havenmeester op Groningen Airport Eelde. Op een huizenverkoopsite staan inderdaad luchtfoto's van huizen in Eelde, gemaakt met een drone. Tot nu toe heeft dat niet tot botsingen geleid. "Maar we maken ons er wel zorgen om", aldus De Jong. Groningen Airport Eelde zit regelmatig om tafel met het ministerie hierover. "Het blijft een lastig probleem. De technische ontwikkeling van de drones gaat namelijk veel sneller dan het maken van regelgeving."Die mening deelt Egbert Swierts van de DroneHub Groningen Airport Eelde. De DroneHub houdt zich vooral bezig met het aanjagen en versnellen van innovaties in de onbemande luchtvaart. "Natuurlijk moeten we met z’n allen gaan accepteren dat de drone het dagelijkse leven gaat raken: van woon-werkverkeer en de inspectie van gebouwen en bruggen tot de politie die drones inzet bij opsporingen.”Filip Brinkman, havenmeester van vliegveld Hoogeveen verleende laatst nog zijn goedkeuring aan de brandweer voor een dronevlucht. "Er was een grote brand in een pand op het naastgelegen industrieterrein. De brandweer vroeg toen of het mogelijk was het vuur met een drone in kaart te brengen."Rene van der Haring, directeur van HeliHolland uit Emmer-Compascuum heeft een nuchtere oplossing voor de toename van de drones. "Gewoon goed uitkijken, dat is het enige wat je kan doen." Van der Haring kent een voorval met een drone. "In 2018 zag een helikopterpiloot een drone in de buurt vliegen. Daar heeft hij melding van gemaakt.""Maar", stelt van der Haring, "het gevaar van vogels is veel groter voor ons. Laatst hadden we nog een botsing met een vogel. Er zit nu een dik gat in de neus van de heli."Voor het vliegen met drones gelden allerlei regels . Zo mag je uiteraard niet in de buurt van vliegvelden je drone oplaten; mag het onbemande toestel niet hoger dan 120 meter en mag er niet gevlogen worden boven Natura-2000 gebieden. Als je je als drone-piloot niet aan die regels houdt riskeer je een boete die kan oplopen tot 7.800 euro. Ook de heli's van HeliHolland mogen niets boven een Natura-2000 gebied. En daar stoort directeur Van der Haring zich vooral aan. "Ik schat in dat we over drie jaar geen helikopterbedrijf meer hebben door al die regeltjes. Dan hebben de drones vrij spel", sluit hij cynisch af.De nationale regelgeving rond het gebruik van drones wordt in 2020 veranderd. Er komt dan een Europese drone-regelgeving in plaats van de huidige nationale wetgeving. Hierin is geen onderscheid meer tussen recreatief en beroepsmatig gebruik van drones. Er wordt vanaf dan een onderscheid gemaakt naar risicoklassen.