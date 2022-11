Drukte bij kleermakers: 'Ook jongeren weten ons te vinden'

Kleermakers hebben het druk. Door de inflatie is ook kleding duur geworden, waardoor het goedkoper is om oude kleding te laten repareren in plaats van nieuwe te kopen.

Uit een rondgang van RTV Drenthe langs zes kledingmakers blijkt dat de laatste tijd meer mensen hun kleding bij hen laten repareren. Waar klanten vroeger één keer langskwamen, komen zij nu vaker terug.

Energiecrisis

Amid Latif merkt dat mensen ontdekken dat zij hun kleding ook kunnen laten repareren, in plaats van het weg te gooien. Hij is eigenaar van Amid's Kledingatelier in Roden. Het is naar eigen zeggen veel drukker in de winkel dan een paar maanden geleden.

Latif leidt dit terug naar de hogere prijzen voor energie. "Mensen hebben minder te besteden. De klanten willen zuiniger leven en kleding langer gebruiken."

Vanwege de drukte heeft Latif nieuwe mensen aan moeten nemen. "Ik doe het werk samen met mijn vrouw, wij zijn allebei geboren in Afghanistan. We hebben ook nog iemand uit Syrië in dienst. In het weekend helpt ook nog een Nederlands iemand. We zijn dus behoorlijk multicultureel", grapt hij.

Recentelijk heeft hij ook nog een Oekraïense jonge vrouw in dienst genomen. "Dat is een win-winsituatie. Zij krijgt de kans hier aan het werk te gaan en de taal goed te leren en wij hebben extra hulp. Ze levert echt goed werk af."