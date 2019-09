Op pad in de Drentse natuur: kunstroutes

In de Kop van Drenthe heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente Noordenveld vijf houten beelden geplaatst. Langs de route staan de kraanvogel, boommarter, levendbarende hagedis, ijsvogel en otter. Bij de beelden is een picknicktafel geplaatst en er is een informatiepaneel met uitleg over de rol van het desbetreffende dier te vinden. De route is negentig kilometer lang, maar is ook op te delen in twee kortere routes van vijfenveertig kilometer. De plattegrond van de route vind je hier Zin in een stevige klim met de fiets of te voet? Beklim dan de Col du VAM. Bovenop tref je het bezoekerscentrum De Blinkerd aan waar een vloerschildering van kunstenaar Leon Keer te vinden is. Het kunstwerk laat een aantal thema's zien: natuur, afval en duurzaamheid. Wanneer je een foto van de schildering maakt zie je het 3D-effect.Keramieken vogels, een varken van mikado en een tolwachter: het zijn enkele van de twintig kunstwerken die in het Spaarbankbos in Hoogeveen te zien zijn. Langs de twee kilometer lange route zijn de kunstwerken in de bomen, aan de takken en op de grond te vinden. Voor de kunstenaars zelf is dit een bijzonder project omdat zij hun werken aan de natuur overleveren waar zon, wind en regen vrij spel hebben. De kunstobjecten zijn tot 1 oktober te bewonderen.Beeldend kunstenaar Rien Broekhuijsen wandelt op een mooie avond graag een rondje over het Mantingerzand waarbij hij nadenkt over het leven. Aan de hand van vijftien kunstwerken nodigt hij wandelaars uit om twee kilometer met hem mee te mijmeren. Bij theehuis de Vossenheugte en de boerderijwinkel van Boerenbeef zijn informatieboekjes over het project te vinden. De werken zijn van 15 september tot en met februari 2020 te zien.