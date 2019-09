Speciaal reisbureau helpt nierpatiënten met vakantie: 'Ik ben maanden van tevoren bezig'

"Vooraf moet je heel veel dingen regelen. Vervoer, zorgen dat je terecht kunt in een ander ziekenhuis en kijken naar wat de dichtstbijzijnde plek is waar je kunt dialyseren", zegt dialysepatiënt Robert Hollander uit Emmen.Zijn hele leven al is Robert nierpatiënt en sinds ongeveer 2,5 jaar moet hij dialyseren. Dat betekent dat hij drie keer per week, vier uur lang naar het dialysecentrum moet in het Scheper Ziekenhuis van Emmen. Ook als Robert op vakantie gaat, moet hij dat ritme van dialyseren aanhouden. Dat betekent dat hij al lang van tevoren dingen moet regelen. "Voor mezelf ben ik al drie, vier maand van tevoren bezig."Die vakantiestress en al het regelwerk vooraf willen de zussen Simone Bentlage en Judith van Goor uit handen nemen bij dialysepatiënten. Daarom begonnen ze oktober vorig jaar met een reisbureau speciaal voor dialysepatiënten, Dia Travel. "Het is voor een patiënt niet vanzelfsprekend om op vakantie gaan. Wij proberen de zorgen weg te nemen, door zoveel mogelijk voor de patiënt te regelen", zegt Simone."Een dialysepatiënt kan bijvoorbeeld niet vliegen op de dagen dat hij of zij moet dialyseren. Ik stel een vakantie helemaal op maat, op wens van de patiënt, samen", vult Judith aan.De twee zussen regelen reizen naar Zuid-Spanje en de Canarische Eilanden. Simone woonde jarenlang in Benidorm en is dialyseverpleegkundige. Daar kreeg ze vaak de vraag van patiënten of zij hun reis wilde organiseren. En zo kwam het balletje aan het rollen. "Toen had ik het idee: misschien is het wel handig dat ik de opleiding ernaast ga doen voor reisagente, zodat ik het hele pakket aan kan bieden. Maar dat werd een beetje te druk en toen heb ik overlegd met m’n zus. Misschien kan jij dan het reisgedeelte doen en ik het dialysegedeelte en dan kunnen we samen dialysereizen organiseren."