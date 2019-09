Bestuur Brigata Fanatico stapt op: 'Er is te veel gebeurd'

Penningmeester Ben Oort van de Brigata Fanatico zegt dat er de afgelopen tijd te veel is gebeurd om door te gaan. "We wilden vanuit onze hobby iets organiseren. Inmiddels vragen we ons af of dit nog leuk vinden. Het antwoord daarop is nee. We gaan gewoon liever voetbal kijken", licht hij het besluit toe.De supportersvereniging kwam dit seizoen in conflict met FC Emmen. De club deelde na de wedstrijd tegen FC Groningen drie stadionverboden van een maand uit en gaf drie namen van supporters door aan de KNVB. In de volgende thuiswedstrijd, tegen sc Heerenveen, wilde Brigata Fanatico geld inzamelen voor toekomstige sfeeracties, maar FC Emmen vond dat niet het juiste moment in verband met de gebeurtenissen rond de wedstrijd met FC Groningen.Dit was tegen het zere been van de fanclub, die vond dat FC Emmen de supporters te veel over een kam scheerde. Een gesprek met FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers bracht geen oplossing. "Ik snap dat de club slecht gedrag niet wil belonen, maar hoezo is de Brigata Fanatico daarvoor verantwoordelijk", vraagt Oort zich af. "We hebben 320 leden en 319 jaag je in het harnas. Hebben we hier al die vergaderingen voor om elkaar af te maken op kleine incidenten? Dat doet pijn."Oort hoopt dat nieuwe leden het stokje overnemen en daarmee voor een frisse wind zorgen. "We hebben het beste voor met deze club, waar we enorm trots op zijn. Het nieuwe bestuur kan uiteraard voor raad bij ons aankloppen. We willen vooruit kijken."Van de vijf bestuursleden keren er vier sowieso niet meer terug bij het bestuur van de Brigata Fanatico. Zij blijven wel lid van de fanclub. Eén bestuurslid wacht de ontwikkelingen af en keert mogelijk terug in een nieuw bestuur.