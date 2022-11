'Shell Havelte verzamelde handtekeningen tegen nieuw tankstation'

Volgens de raadsman van de tegenstanders zijn er wel degelijk serieuze bezwaren tegen het plan voor het tankstation aan de Oeveraseweg. Zo zou het nieuwe tankstation te dicht bij een gepland kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw komen. "Er zit maar 3 meter tussen. Dat is niet alleen brandgevaarlijk, maar zorgt ook voor een slechte leef-, woon- en werkklimaat", zei de raadsman tegen de rechter. Die wilde van de gemeente weten hoe het er voor staat met de kantoorplannen en of die werkelijk zo dicht bij het tankstation komt.

De gemeentewoordvoerder gaf aan dat B & W binnenkort een besluit nemen over de bezwaren tegen de nieuwbouw op het bedrijventerrein. "Maar er zit wel degelijk vele meters meer afstand tussen het tankstation en het kantoor dan 3 meter. Bovendien zijn beide initiatiefnemers nog in overleg over de situering van het nieuwe kantoorpand. Dat komt mogelijk nog op een grotere afstand van het tankstation."

De raadsman van de tegenstanders trok dat onderzoek in twijfel en zei dat hij voor de bodemzaak van volgend jaar nog met een tegenonderzoek zal komen. Mocht de rechter het plan voor het tankstation in stand laten, dan gaat Meijer waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen. Met de bouw van het Kreuze-tankstation wil hij wachten totdat de hoogste bestuursrechter later volgend jaar einduitspraak heeft gedaan. Spoeduitspraak volgt in twee weken.