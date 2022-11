Subsidie voor oplossingen problemen elektriciteitsnet verhoogd

Het straalbedrijf Van Het Hoge in Zuidwolde is een van de bedrijven die gebruikmaakt van de subsidie. Het bedrijf straalt en spuit onder meer grondverzetmachines, vrachtauto's en boten. Door de werkzaamheden ontstaan hoge pieken in het stroomverbruik. Om dat te verminderen plaatste het bedrijf zonnepanelen.