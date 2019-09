Russen voerden digitale aanvallen uit via datacentrum in Meppel

De Russische inlichtingendienst heeft digitale aanvallen uitgevoerd in Oost-Europa via een server in een datacentrum in Meppel. Ook zouden de Russen hebben gekeken hoe de besturing van bruggen en sluizen in West-Europa kon worden uitgeschakeld.

De militaire veiligheidsdienst MIVD ontdekte dit in 2015. Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk schrijft dat in zijn vandaag verschenen boek 'Het is oorlog, maar niemand ziet het', zo meldt de Stentor Het datacentrum in Meppel wordt niet bij naam genoemd, maar ligt langs de spoorlijn Groningen-Zwolle, midden in een weiland. Die omschrijving past precies bij Serverius IT Infrastructure in Meppel. Het bedrijf verhuurt computerservers aan bedrijven. Directeur Gijs van Gemert was niet bereikbaar voor commentaar.De MIVD komt op het spoor van de Russische activiteiten vanuit het datacentrum en besluit het internetverkeer dat via die server loopt af te tappen, zo schrijft de Stentor . Hoewel de MIVD volgens de journalist rekening hield met het gegeven dat de Russen westerse communicatienetwerken ontwrichten en saboteren, is de dienst verrast. Een bron vertelt Modderkolk: "Waar we bang voor waren, werd toen werkelijkheid".Modderkolk zegt dat de ontdekking voor de MIVD een kantelpunt was. "Drie veiligheidsdiensten hebben tegen premier Mark Rutte gezegd: "We komen in een fase dat het te erg wordt. We moeten iets doen". De veiligheidsdiensten zouden hebben gezegd 340 miljoen euro nodig hebben. Rutte zei het volgens Modderkolk een ernstig probleem te vinden, maar geen geld te hebben om er wat tegen te doen.