Loverboy uit Assen moet drie jaar zitten voor oplichting en seksuele uitbuiting

De zaak kwam in april 2019 aan het licht door een aanrijding in Assen. Een voetgangster was aangereden door iemand in een Porsche. Die reed door. De bestuurder werd kort daarop toch aangehouden. Het was de 30-jarige man uit Assen. Het kenteken stond op naam van een ondernemer uit Oude Pekela. Die zei dat hij de auto aan de Assenaar had uitgeleend.

In november 2020 kreeg de politie een tip over illegale prostitutie in Dwingeloo. Een 20-jarige medeverdachte was voor de Assenaar aan het werk. Ze was volledig ingepalmd door haar 'vriend' uit Assen. Zij kreeg voor haar rol een celstraf van zes maanden opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechter hield er rekening mee dat de vrouw naast dader ook slachtoffer was in deze zaak. De Assenaar moet aan een van de slachtoffers ruim 133.000 euro terugbetalen.