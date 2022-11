Nieuwe eigenaar voor snackbar Borger: 'Dit is een gouden tent'

Na ongeveer vier maanden leeg te hebben gestaan, wordt er nieuw leven geblazen in Kwalitaria Borger. De snackbar ging deze zomer op slot na onenigheid tussen de vorige eigenaren en hun personeel.

Kasper Smit, inwoner van Borger, heeft het pand samen met Henk Posthumus uit Delfzijl gekocht. Onder de nieuwe naam Cafetaria Borger gaan begin december de deuren weer open.

Smit woont op nog geen honderd meter van de horecazaak. "Het irriteerde mij dat de zaak leegstond. Het is een gouden tent, dacht ik bij mezelf. Er is alleen een bende van gemaakt deze zomer."

In de clinch

Smit verwijst naar afgelopen juli, toen op één dag acht personeelsleden opstapten. De medewerkers en de twee toenmalige eigenaren lagen met elkaar in de clinch over loon- en contractafspraken. Na de leegloop bleven er twee opties over: als de wiedeweerga nieuw personeel opduikelen of verkopen. De keuze viel op het laatste.

Smit besloot daarop 'die toko' te kopen. De ondernemer is onder meer eigenaar geweest van een beveiligingsbedrijf en bestiert momenteel vijf kinderdagverblijven. Afwisseling is hem niet vreemd. Horeca-ervaring heeft hij niet, maar hij houdt van een uitdaging, zegt hij zelf.

De bezem erdoor

Volgens Smit was de deal vervolgens snel beklonken. "Ik deed ze een bod en binnen een week waren we het eens." Vervolgens hebben Smit en Posthumus stevig de bezem door het eethuisje gehaald. Er is afscheid genomen van de franchise van Kwalitaria. "We willen onze eigen weg gaan."

Het personeelsbestand is inmiddels ook weer op niveau. "We hebben inmiddels twaalf medewerkers weten te vinden." Smit wil ook het interieur nog aanpakken, maar dat moet wachten tot na de jaarwisseling. "Eerst gooien we de boel open. En ik twijfel er niet aan dat we omzet gaan draaien." Hij denkt dat Borger ook blij is met de heropening. "Want veel snackbars zijn er niet in de regio."

Patatje bakken