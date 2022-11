Sinterklaas tovert lach op gezichten Asser asielzoekerskinderen met theatervoorstelling

Asielzoekerskinderen in Assen kregen vanavond bezoek van Sinterklaas. De Sint kwam samen met het Wolkentheater een voorstelling opvoeren. En de kinderen mochten zelf ook meespelen.

Even de ellende vergeten. Dat is het doel van de voorstelling. En dat lijkt gelukt, aan de blije gezichten te zien van de ruim 150 kinderen die zijn gekomen.

Aan de hand van een groot, rood boek van een meter groot wordt het verhaal van De gestolen ring van Sinterklaas verteld. In het boek staan veel plaatjes, zodat ook kinderen die nog niet zo goed Nederlands kunnen het verhaal begrijpen.

Vrolijkheid brengen

"Met het Wolkentheater brengen we vrolijkheid in het leven van kinderen in een azc. De optredens zijn bedoeld om kinderen met een traumatisch verleden weer zorgeloos kind te laten zijn", vertelt Thijs Roovers van het wolkentheater. "Sinterklaas is er voor iedereen. Dat is ons doel."

Assen is de derde plek waar de toneelgroep neerstrijkt. Behalve Assen reist het theater deze en volgende maand langs zo'n twintig andere asielzoekerscentra in Nederland. "De kinderen vinden het enorm leuk. Ik vind het zelfs ontroerend om te zien hoe ze reageren", zegt Roovers.

'Cadeautjes'

Veel van de kinderen in het azc weten al veel over de goedheiligman. Ze horen erover op school, van het Sinterklaasjournaal of van andere kinderen. Ook snappen ze maar al te goed waar het feest in december om draait. "Cadeautjes!" zegt een van de kinderen.

Volgens Roovers is de Sint erg belangrijk voor ze. "Hij opent de deuren naar de Nederlandse cultuur. En er is ook wel iets te halen vanavond natuurlijk, want Sinterklaas geeft ze ook iets. Daar willen ze graag in geloven", lacht hij.

Komende donderdag is de voorstelling te zien in Emmen en Zweeloo. Daarna reist de stichting naar andere steden.

Wolkentheater