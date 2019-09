Dick Lukkien over de doelstelling van FC Emmen, het wisselbeleid en zijn favoriete schoenen

Hieronder een greep uit de vragen en antwoorden."Nee, we hebben helaas een aantal geblesseerden binnen het team. We hebben ook nieuwe spelers naar de club gehaald waardoor we de komende periode moeten blijven puzzelen", antwoordt Lukkien. "We hebben niet alle mogelijke combinaties kunnen testen, daar gaan we aan werken. Het is nu van belang om ondertussen wel punten te blijven binnenslepen.""Ik ben tevreden met de spelers die we nu hebben. Emmen heeft zijn best gedaan om dit snel en goed voor elkaar te krijgen", zegt Lukkien. Ook heeft hij nog iets aan te merken op de sluitingsdatum van de transfermarkt. "Ik vind het heel gek dat je wisselingen in sluitingsdata hebt. Ik vind het belangrijk dat de markt sluit als je competitie begint. We zijn nu vijf weken onderweg en konden in die periode nog spelers verliezen.""Heel simpel. Als ik een wissel inzet, moet ik het gevoel hebben dat we er beter van worden. Als ik denk dat dat niet zo is, wacht ik daar nog mee.""Als je kijkt naar de ranglijst wil ik natuurlijk dat we ons zo snel mogelijk veilig spelen", zegt Lukkien. Maar hij heeft ook een alternatief doel. "Ik wil ook groeien in alles wat we doen. Ik wil minder tegengoals, meer doelpunten voor Emmen en dat we makkelijker aan de bal komen. Ook wil ik een stabiele serie wedstrijden neerzetten waarin we dominant spelen. Daardoor hoop ik dat we onze positie in de eredivisie sneller veiligstellen. En ik wil dat we hoger eindigen dan vorig jaar, dus de 14e plaats of daarboven.""Ja, ik heb dat vorig jaar wel gevoeld. We zijn een kritische groep en voelden bij de promotie dat je veel verantwoordelijkheid moet nemen. De hele regio heeft er toen dertig jaar op moeten wachten en je kon merken dat iedereen daar naar uit keek. Dat levert extra druk op. Ik kan er aardig goed mee omgaan omdat ik weet dat we onze stinkende best doen voor de club.""Ik draag al veertig jaar eenvoudige Adidas Copa’s, de zwart-witte variant. Een prachtige schoen die ik het liefst draag als ze al een beetje uitgelopen zijn."Het hele gesprek met Lukkien is hieronder te bekijken.