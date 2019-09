Tbs moordenaar 'wandelvrouwtje' verlengd

Het is te risicovol om nu de maatschappij in te gaan rechter

W. kwam in aanmerking voor een vorm van verlof waarbij hij zelfstandig in een huisje buiten de poorten van de kliniek zou gaan wonen. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, zijn een eind op weg om terug te keren in de samenleving.De Dienst Justitiële Instellingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie gaf echter geen toestemming. Een teleurstelling voor W. waar hij volgens de kliniek goed mee omging. Waarom W. geen toestemming kreeg voor het verlof, is niet bekendgemaakt.Nu een huisje buiten de poort niet doorgaat is de volgende optie dat W. op een 'eigen flatje' binnen de muren gaat wonen. Volgens de kliniek komt W. zijn afspraken na en volgt hij alle voorgestelde behandelingen. Ook accepteert hij het feit dat hij voorlopig binnen de muren blijft zitten. "Ik maak liever kleine stapjes, ik doe het liever goed", zei hij tegen de rechters.Dat tempo is goed, volgens de rechters want er is nog steeds sprake van een stoornis. "Het is te risicovol om nu de maatschappij in te gaan", zei de rechter.