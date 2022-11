Meppelse (11) start petitie om kunstencentrum Scala te redden

Verdwijnt Kunstencentrum Scala in Drenthe? Als het aan de 11-jarige Nora Lynn Rozema uit Meppel ligt in ieder geval niet. Zij startte een petitie om Scala te redden.

Het was even schrikken voor de Meppelse toen ze vorige week de krant opensloeg. Groot gedrukt las ze de tekst 'Einde nadert voor Scala' en dat terwijl ze er dans en tekenles krijgt. "Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Het zou heel jammer zijn als dat niet meer kan, want het is altijd heel gezellig met de juffen en andere leerlingen."

'Juf heeft me geholpen'

Daarom twijfelde ze geen moment en besloot in actie te komen. Op school heeft ze onlangs les gehad in het schrijven van petities. Die kennis kon ze direct gebruiken. "Ik ben naar de juf toegelopen en heb gevraagd of ik tijdens de les aan een petitie mocht werken. Dat mocht en de docent heeft me zelfs nog geholpen."

En met succes, want sinds vorige week donderdag staat de petitie 'Red Scala' online. Het doel? De deuren openhouden van het kunstencentrum dat in meerdere gemeenten in Drenthe actief is. Inmiddels is de petitie al zo'n 1780 keer ondertekend en de teller loopt nog door. "Ik had echt niet verwacht dat het zo snel zou gaan", vertelt Nora Lynn.

Ze wil de petitie nog voor de kerstvakantie overhandigen aan de gemeente Meppel. "Bij wie ik dan precies moet zijn weet ik niet zo goed", lacht ze. "Hopelijk kan Scala straks blijven bestaan."

Scala stopt

Het bestuur van Scala Centrum voor de Kunsten wil de stekker uit de stichting trekken vanwege financiële problemen. Ook zou het aantal cursisten dat gebruik maakt van het centrum flink zijn gedaald. Bestuursvoorzitter Maud Diemers liet eerder in een brief al weten daarom geen bestaansrecht meer in de organisatie te zien.

De stichting is onder meer actief in Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland (Overijssel). Het bestuur zegt nog tot 1 januari 2023 de verplichtingen richting docenten en personeel te kunnen garanderen. Scala is inmiddels bezig met opheffingsplannen, om zo een faillissement te voorkomen.

Het kunstencentrum probeert de reeds ingeschreven cursisten tot en met juli 2023 les te blijven geven. Vooral omdat deze cursisten het geld voor de lessen al hebben overgemaakt. Scala vraagt de vijf gemeenten garant te staan zodat het lopende seizoen kan worden afgemaakt.

Uitvalsbasis

Moeder Jacomijn Rozema kijkt met trots naar de actie van haar dochter. "Ik sta er een beetje van te kijken. Het wordt zo groot nu, ik hoop dat het daadwerkelijk iets teweeg kan brengen. Maar dat moeten we nog afwachten natuurlijk. Ze doet dit ook om de mensen die bij Scala werken een hart onder de riem te steken. Die zijn er natuurlijk ontzettend van geschrokken."

Rozema zou het jammer vinden als Scala er mee stopt. "Nora Lynn en mijn andere dochter gaan er vaak naar toe. Ze leren er dingen waar ze voor de rest van hun leven iets aan hebben. Het gaat om een stukje ontspanning natuurlijk, maar het is ook een fijne plek om in Meppel te zijn. Als de ene dochter aan het dansen is, kan de ander rustig huiswerk maken. Als je dan alle geluiden van muziek en dans op de achtergrond hoort is dat heel erg fijn."

Gitaarles