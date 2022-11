Hulpsinterklazen in actie voor minima: 'Ieder kind moet een leuke Sinterklaas kunnen vieren'

In Hoogeveen zijn ze ook druk bezig met een Sinterklaasactie. Daar zijn de pakketjes verzameld en inmiddels ingepakt door vrijwilligersorganisatie Humanitas. Het enige wat nog wacht is de bezorging. Maar ook daar is over nagedacht. Op tafel liggen stapels kadootjes gesorteerd per wijk. "Zo weten we precies hoeveel cadeaus per gebied bezorgd moeten worden", legt vrijwilliger Anna van de Laar uit. "Het wordt wel een flinke klus, want we gaan dat maar met zijn vieren doen."