Nieuwe school in Emmer wijk Bargeres moet er begin 2025 staan

De Emmer wijk Bargeres is begin 2025, als alles volgens planning verloopt, een compleet nieuw schoolgebouw rijker. Basisscholen De Barg aan de Mantingerbrink en De Brink aan de Rolderbrink gaan samen verder in een spiksplinternieuw onderkomen dat op de plek van De Barg wordt gebouwd.

De plannen voor gezamenlijke huisvesting van de drie scholen werden vorig jaar al bekend gemaakt. De gemeente heeft hiervoor een bedrag gereserveerd van 6,5 miljoen euro. De nieuwbouw zou eerst naar verwachting in 2023 worden opgeleverd. Dat wordt nu twee jaar later.

Naast de drie scholen krijgen ook de Taaltrein van Kentalis (vroegbehandeling voor kinderen vanaf 2,5 jaar) en Expertise Centrum Anderstaligen (onderwijs gericht op de beheersing van de Nederlandse taal) er een plekje. In totaal is de nieuwe school straks het onderkomen voor 330 leerlingen.

Volgens woordvoerder Sylvia Sanders van Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) worden de scholieren van De Barg na de kerstvakantie ondergebracht in De Brink. De sloop van De Barg vindt plaats in de eerste helft van volgend jaar. In de tweede helft start de bouw van het nieuwe schoolgebouw, dat uit twee lagen bestaat. De vrijkomende locatie van De Brink komt mogelijk in aanmerking voor woningbouw, blijkt uit de wijkvisie van Bargeres.