Vier jaar cel geëist voor schietincident in Angelslo: 'West Side Story in de snackbar'

Tegen een 42-jarige man uit Emmen is voor poging tot doodslag, door te schieten op andere mannen, een gevangenisstraf geëist van vier jaar. Het schietincident was op 16 oktober 2021 in een park in de wijk Angelslo in Emmen.

De verdachte hield sinds zijn aanhouding vol dat hij zelf is beschoten en dat hij zelf niet heeft geschoten. Op die verklaring kwam hij dinsdag tijdens de rechtszitting in de rechtbank Assen terug. "Ik heb geschoten met een alarmpistool dat in het Turks Centrum lag. Daarom zijn er ook geen patronen gevonden."

Oud-baas van een motorclub

Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de mannen die zouden zijn beschoten en de jongere broer van de verdachte. De woedende kinderen van een voormalige leider van een (inmiddels verboden) motorclub in Emmen belden de politie vanuit snackbar Kwalitaria in Emmen. Ze vertelden de agenten dat hun zus (toen 17 jaar oud) de nacht had doorgebracht met de 37-jarige broer van de verdachte.

De drie kregen de dertiger te pakken en er vielen klappen. "Doet me denken aan de West Side Story: twee rivaliserende groepen en dan een jongen en een meisje die met elkaar naar bed gaan", zei de rechter.

'Ik snap niet dat ik een jaar vastzit'

Later op de avond meldden zich mensen bij het Turks Centrum die de verdachte naar buiten riepen. "Toen ik naar buiten kwam, begonnen zij te schieten. Ik ben naar binnen gegaan om het alarmpistool te halen. Daar heb ik mee geschoten." Meerdere keren zei de verdachte tegen de rechters dat hij niet begrijpt dat hij al een jaar vastzit en zijn belagers vrij rondlopen.

De zaak tegen de belagers van de verdachte is geseponeerd omdat 'er niet genoeg bewijs is van de gebeurtenis'. De advocaat heeft inmiddels een procedure aangespannen bij het Gerechtshof om alsnog vervolging van de schutters af te dwingen.

'Ongeloofwaardig verhaal'

De verdachte zei dat hij lang zweeg over het alarmpistool in het Turks Centrum omdat hij bang was dat dit repercussies zou hebben voor de Turkse vereniging. De officier van de justitie noemde dit verhaal 'totaal ongeloofwaardig'. Op basis van camerabeelden en afgeluisterde gesprekken trekt het Openbaar Ministerie de conclusie dat de verdachte schoot op zijn belagers. Ook werd er een wapen en munitie gevonden in de woning van verdachte.