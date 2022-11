Djammen: Blues2, tweetal verbonden door muziek

Jaren en jaren staan beide mannen al op de planken, om uiteindelijk uit te komen in hun huidige formatie: Blues2. Jans Strijker en Wim Berends spelen uitgeklede blues-ballads en nog veel meer.

"Jans en ik hebben een jaar of 25 in de B'Eaters band gespeeld, in Coevorden. Bluescovers en ook wat eigen nummers. Daar kennen we elkaar al 25 jaar van", legt zanger en gitarist Wim Berends uit. Sinds 2015 zijn alleen Jans en hij nog over. Maar het gaat mooi, dus ze gaan door. "Het is wel praktisch, met z'n tweeën", lacht Wim. "Het bevalt hartstikke goed", vult Jans Strijker aan.

Toen de twee besloten door te gaan met muziek maken, na het uiteenvallen van hun vorige band, kwam al gauw de vraag wat het repertoire zou moeten worden. Het antwoord lag niet direct voor de hand "We gaan niet alleen blues doen, we gaan ook popmuziek erbij doen", vertelt Jans. Hij verklaart zo de naam van de band. Ze spelen óók blues, en ze zijn met z'n tweeën.

Klein maar fijn

Zo'n kleine bezetting heeft voordelen. Bijvoorbeeld over de keuze van het repertoire. "Met z'n tweeën hebben we veel meer de gelegenheid om nummers te kiezen die we zelf mooi vinden", begint Wim. "Met de vorige band waren we met vijf man, af en toe met een pianist erbij, dat is zes man. Dan bepaalt de groep toch wat je gaat spelen."

Nu Jans en Wim de selectie doen, scheelt dat een hoop overleg. "Is het wat, klinkt het wat, past het bij ons? Nou, dan gaan we dat spelen. Niet alleen blues, ook andere nummers."

Jaren 80

Eén van de nummers op het repertoire is al een heel oud nummer. "Dat klopt", zegt Wim. "Dat is een nummer van mijn eerste band uit Schoonebeek Eksjun. Daar begon ik gewoon thuis op een gitaar wat liedjes te maken en die werkten we als band verder uit."