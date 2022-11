'Noord-Nederland biedt voedingsbodem voor anti-overheidsextremisme'

In Noord-Nederland is het aantal extremistische incidenten toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat daarbij vooral om anti-overheidsextremisme.

Volgens de onderzoekers gaat het bij extremisme in de beeldvorming vaak om jihadisme, maar speelt dat in het Noorden een beperkte rol. "Ook traditionele vormen van rechts- en links-extremisme zijn beperkt aan de oppervlakte gekomen", schrijven de onderzoekers.

Wel is er bij anti-overheidsextremisme 'regelmatig kruisbestuiving met extreemrechts'. Uit het onderzoek blijkt de incidenten in Noord-Nederland vooral te maken hebben met bedreigingen en vernielingen. In Groningen werd daarnaast een aanslag gepleegd op een journalist.