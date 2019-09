Oranje onder 18 speelt vierlandentoernooi bij Achilles 1894

Het vriendschappelijke toernooi wordt gehouden ter voorbereiding op het WK in Brazilië. Amerika, Mexico, Nederland en Denemarken doen mee.Het eerste duel van Nederland wordt om 18.30 uur gespeeld bij Harkemase Boys. In die wedstrijd is Denemarken de tegenstander. Tegelijkertijd spelen Amerika en Mexico tegen elkaar op het sportpark van Achilles 1894.Zaterdag komen de Nederlandse jongens naar Assen voor de wedstrijd tegen Amerika. Dat duel begint om 15.00 uur. In Friesland spelen dan Mexico en Denemarken tegen elkaar.De slotdag is maandag 9 september. Denemarken en Amerika ontmoeten elkaar dan om 18.30 uur in Assen terwijl Nederland en Mexico het bij Harkemase Boys tegen elkaar opnemen. De toegang voor alle wedstrijden is gratis.De selectie van onder 18 bestaat voor een deel uit spelers die dit jaar Europees kampioen werden in Ierland.