Lotte van der Scheur is nieuwe kinderburgemeester van Borger-Odoorn

De 12-jarige Lotte van der Scheur van de Montessorischool in Borger is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee heeft de gemeente voor de derde keer een kinderburgemeester.

Voor het eerst sinds het bestaan van de kinderraad, doen alle zeventien basisscholen in Borger-Odoorn mee. Alle scholen leveren een kinderraadslid. Zeven van hen hebben met een videopitch een gooi gedaan naar het kinderburgemeesterschap.

Na een stemming onder de net geïnstalleerde kinderraadsleden kwam Lotte van der Scheur als winnaar naar voren. Mette Holstege van de Daltonschool in Ees eindigde als tweede. Zij is daarom loco-kinderburgemeester. De kinderburgemeester is de voorzitter van de nieuwe kinderraad en zal burgemeester Jan Seton vergezellen tijdens bijzondere gelegen heden.