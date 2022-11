Veel onzekerheid over woningen op park Hesselte: 'Wat kopen we nou eigenlijk?'

Gemeenteraadsleden van de gemeente Westerveld hebben nog veel vragen over de koop van recreatiepark Hesselte in Havelte. Ze denken informatie te missen over de koop. "Een uitgebreid plan? Iets met een financiële onderbouwing? Of ligt er nog iets onder geheimhouding?" vraagt Jan Henk Bruursema van Gemeentebelangen zich hardop af.

Twee weken geleden bracht de gemeente Westerveld naar buiten het recreatiepark in Havelte te hebben gekocht. Op de plek aan de rand van het dorp staan zowel vakantiehuisjes die in eigendom van het park zijn als huisjes die samen met de grond bij particulieren horen.

Daarnaast is er nog een trekkersveld, maar het campinggedeelte van 4,8 hectare groot zal op de lange termijn definitief verdwijnen. Op het park wil de gemeente woningen bouwen. Meerdere bestaande vakantiewoningen krijgen daarbij een woonbestemming.

Huidige bewoners schrikken

Maar gemeenteraadsleden zijn nog zoekende. Gisteravond werd het onderwerp besproken in de gemeente. Adri van der Weyde (CDA): "Ik heb geleerd: het land van je buurman is maar een keer te koop. Het is een vakantieterrein dat mogelijkheden biedt."

Ook Anke Oosterhuis (D66) noemt de plek een mooie 'inbreidingslocatie.' Maar daarbij benoemt Oosterhuis wel de onzekerheden. Het is haar onduidelijk hoe de 3 miljoen euro die voor het project wordt gereserveerd, is berekend. "Er zijn nog wel heel veel vraagtekens bij de kosten- en batenanalyse die mee is gegeven", vertelt ze. "Wat kopen we nou eigenlijk precies? Ook wij zouden graag nog een gedegen plan zien. Als we de details niet helder hebben bij zo'n voorstel, dan kunnen die voor verrassingen gaan zorgen."

De gemeente wil met de aankoop eerst het vakantiepark aanhouden. Volgend jaar kan er nog gerecreëerd worden. Totdat de gemeente een definitief plan heeft ontwikkeld komen er tien flexwoningen te staan.

Vrees voor ingewikkelde constructies

Een van de heikele punten die Oosterhuis ziet, is dat de gemeente te maken krijgt met veel verschillende eigenaarsconstructies. "Erfpacht, eigen grond, wat is nou wat? Moet er nog iets afgekocht worden?"

Ook Bruursema van Gemeentebelangen vreest voor ingewikkelde constructies. "Er zullen gezamenlijk nog de nodige hobbels genomen moeten worden. En daarbij vooral de juridische zaken die gaan spelen."

Geen verhuisregeling

Die onduidelijkheid speelt ook bij bewoners op het recreatiepark. "De gemeente heeft echt geen idee wat ze gekocht hebben", stelt recreant Ton Kerkhoven. Volgens Kerkhoven heeft de gemeente toegezegd de recreanten te gaan helpen met zoeken naar een nieuwe camping. "Maar een van de bewoners heeft inmiddels ruim twintig campings in de regio gebeld, en iedereen zit vol. Recreëren is immers populair."

Kerkhoven vind het kwalijk dat er geen geld is gereserveerd voor een verhuisregeling. Daarnaast vraagt hij zich af hoe het op termijn zal gaan. "Er is geen plan voor wat er met ons gebeurt. Mag mijn chalet blijven staan, als er omheen straks woningen gebouwd worden? Niemand weet het. Veel chalethouders zijn eigenaar van de grond, dus die kan de gemeente niet wegsturen. Tenzij de grond overgekocht wordt, maar ook daarvoor is ook geen geld gereserveerd."

Wethouder ziet zelf ook de complexiteit

Wethouder Jacob Boonstra (CDA) ziet zelf ook de complexe situatie die is ontstaan. "Juist daarom is het goed dat de gemeente de regie pakt." Hierbij wijst hij naar de optie dat ook een investeerder of een andere projectontwikkelaar het park had kunnen kopen. "We willen dit zorgvuldig doen. Als je zo'n transformatie ingaat dan heeft dat veel impact."