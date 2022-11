Vergunning voor Oekraïnersopvang Coevorden met drie jaar ingekort

De gemeente Coevorden gaat de vergunning voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de wijk Ossehaar met drie jaar inkorten. De Oekraïeners zouden tot en met 2027 in de opvang mogen blijven, maar na bezwaren van buurtbewoners komt de gemeente daarvan terug.

In totaal kreeg de gemeente vierhonderd bezwaren van buurtbewoners, die zich verenigd hebben in het bewonerscomité Ossehaar Fase C. Zij vonden het niet logisch dat de opvang vijf jaar open mocht blijven, terwijl er op die plek ook plannen zijn voor de bouw van nieuwe huizen.

Woonunits

Bij de komst van de tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen vertelde de gemeente dat de opvang is bedoeld voor zes maanden, plus een eventuele verlenging van een jaar.

Op dit moment staan er veertig woonunits bij het speelveld aan de Jan Frowijnstraat. Die bieden plaats aan in totaal 120 vluchtelingen. Buurtbewoners lieten eerder weten dat de vluchtelingen van harte welkom zijn, maar niet te snappen waarom de opvang vijf jaar zou moeten duren.

'Hoe lang duurt oorlog nog?'

Tijdens een hoorzitting bij de bezwarencommissie van Coevorden laat projectleider Andre van der Kolk weten dat het niet de bedoeling is om zo lang vluchtelingen op te vangen in Ossehaar. "We weten niet hoe lang de oorlog gaat duren, maar ik kan me voorstellen dat het vreemd overkomt als je leest dat de vergunning voor vijf jaar is", zegt Van der Kolk.

De gemeente verleende de vergunning voor die periode omdat ze wilde voorkomen dat vluchtelingen steeds naar een andere plek moeten verhuizen, in het geval dat de opvang langer duurt dan verwacht. Daar komt de gemeente na de bezwaren van de buurt nog op terug.

"Met de kennis van nu, past een vergunning van twee jaar inderdaad beter op deze locatie", geeft woordvoerder Gert de Groot van de gemeente Coevorden aan. "Zo zitten we de toekomstige woningbouw op deze locatie ook niet in de weg".

De klachten van omwonenden gingen niet alleen over de lengte van de vergunning. Zo is er gevraagd om een geluidswal en wilden de bewoners dat de weg in de buurt van de opvang veiliger wordt gemaakt. Deze zou nu onder andere niet goed verlicht zijn en dat zou gevaarlijke situaties veroorzaken. De gemeente is met onderzoek bezig om te bepalen of dit nodig is.

Nieuwe plannen

Inmiddels heeft de bewonerscommissie een nieuwe zorg: de uitbreiding van de wijk na het vertrek van de opvanglocatie. Waar eerder een plan lag voor een wijk met alleen koophuizen, heeft de gemeente nu andere plannen.

"Het plan voor enkel koophuizen is ingehaald door de ontwikkelingen in de huidige woningmarkt", zegt wethouder Steven Stegen. "Zo is er bijvoorbeeld veel vraag naar starterswoningen." Er komen nog diverse inspraakavonden waar de bewoners hun mening kunnen geven.

Enquête Ossehaar

De bewonerscommissie is echter bang dat de plannen al zijn vastgelegd en inspraak niet mogelijk is. Daarom is er een enquête opgesteld over de plannen die is verspreid onder de bewoners.