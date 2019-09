Al jarenlang minste huurstijging in Drenthe

Op 1 juli dit jaar bleek dat de huurprijzen in Drenthe met 1,9 procent zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat is de laagste huurstijging in Nederland, net zoals de jaren ervoor. Toch is de huurstijging wel opgelopen, want in juli 2018 werd een huurstijging van 1,1 procent gemeten.Landelijk gezien ligt de huurprijs gemiddeld 2,5 procent hoger vergeleken bij het jaar ervoor. Opnieuw stijgen de woninghuren daarmee ietsje meer dan het jaar ervoor. De meeste prijsstijging is te vinden in Amsterdam (3,5 procent) en Rotter (3,2 procent).