Boerin Iris Bouwers (26) uit Zuidwolde lobbyt in Brussel

"Ik ga aan de slag voor de leden van LTO Nederland in de Europese politiek en bij tal van Europese organisaties", vertelt de boerin. "Dat betekent eigenlijk dat ik in Brussel opkom voor de Nederlandse boer en tuinder."Maar waarom is het zo belangrijk om vertegenwoordigd te zijn in Brussel? "Daar wordt toch wel een heel bepalend beleid gemaakt als het gaat om landbouw, natuur en milieu", aldus Bouwers. "Als ik kijk naar de regels en wetten waar boeren en tuinders dagelijks mee te maken hebben, komt meer dan de helft uit Brussel."Ondanks haar jonge leeftijd is Bouwers niet nieuw in het lobbyen. Eerder was ze al actief voor het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt en daarna voor het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Ook was ze vicevoorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren. "Ik weet inmiddels wel hoe de hazen lopen. Ik weet redelijk hoe beleid in elkaar zit en wie je moet hebben voor elk thema."Volgens de nieuwe lobbyist is de politieke druk op boeren en tuinders hoog, ook in Brussel. "Daarom is allereerst de samenwerking binnen Europa tussen boerenorganisaties erg belangrijk." Ook wil ze zich de komende tijd focussen op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Daarnaast vind Bouwers het belangrijk om ook aan de achterban uit te leggen waarom ze in Brussel is.Zuidwoldense is er zeker van dat er best veel kan veranderen. "Dat hebben we ook gezien in de laatste Europese verkiezingen. Het kan heel goed zijn dat veranderingen een behoorlijke impact hebben op de portemonnee van de boer en tuinder. Daar ligt best wel een flinke klus."Ondertussen wil Bouwers niet de binding met de boerderij verliezen, ondanks dat ze vaak in België zal verblijven. "Ik ga vier dagen per week voor de LTO in Brussel aan de slag. Maandag tot en met donderdag zal ik dus in Brussel zitten."De boerin wilde bewust geen vijf dagen in de Belgische hoofdstad werken, omdat ze dan nog maar één dag op het eigen bedrijf kon zijn. "Vrijdag en zaterdag ben ik op de boerderij in Zuidwolde te vinden. Ik denk dat het ook een hele prettige en goede manier is om een directe verbinding met de sector te houden, maar ook met het familiebedrijf met akkerbouw en vleesvarkens. Want dat is waar mijn hart ligt."Naast Bouwers is ook de 40-jarige boerin Eline Vedder uit Ruinerwold nieuw binnen de landelijke tak van de LTO. Gisteren werd ze benoemd tot lid van de vakgroep Melkveehouderij. Voorheen was ze voorzitter van LTO Noord.