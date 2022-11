Politie pakt drie mannen op voor hypotheekfraude

Volgens de politie gingen de verdachten als volgt te werk. De bemiddelaar benadert namens de fraudeur een bank voor een hypotheekaanvraag om een huis te kopen. De fraudeur deed daarbij alsof hij in loondienst was bij een bevriende ondernemer. "Deze bevriende ondernemer geeft een werkgeversverklaring en salarisstroken af. Op basis daarvan verstrekt de bank vervolgens een hypothecaire lening, waarvan de fraudeur de woning koopt."

Hypotheekfraude wordt in sommige gevallen gepleegd om zelf een woning te kopen, maar het komt ook voor dat die panden gebruikt worden door criminelen. "Bijvoorbeeld voor de productie van drugs, als opslaglocatie van illegaal verkregen spullen of het huisvesten van mensen die je nodig hebt om je criminele activiteiten te kunnen plegen." Ook kan vastgoed gebruikt worden om geld te witwassen.

De politie heeft in het onderzoek ook een kantoorpand in Coevorden doorzocht. Daar zijn zogeheten gegevensdragers (dat kunnen bijvoorbeeld laptops, usb-sticks en telefoons zijn) en administratie in beslag genomen. Verder is de woning van de fraudeur in beslag genomen. Het onderzoek is volgens de politie nog niet afgerond.