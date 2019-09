Nieuwe actiegroep Wakker Noorden ontstaat vanuit Gele Hesjes

"Vanwege een breuk in Gele Hesjes Emmen waren de meningen intern dusdanig verschillend dat een groep mensen niet verder wilde onder die naam", zegt initiatiefnemer Arjon Heijnen tegen Dagblad van het Noorden. Op Facebook heeft de groep Wakker Noorden inmiddels honderd leden. Afgelopen maandag is een aparte pagina opgericht. De groep vermeldt expliciet dat ze geen onderdeel uitmaakt van de gele hesjesOp 21 september zal Wakker Noorden een demonstratie organiseren onder de naam: Rise of the North. Die dag is het ook World Cleanup Day. Het plan is om dan een stoepkrijtactie op te zetten en tegelijk met de demonstratie ook plastic op te ruimen.Om 12.30 uur wordt verzameld bij Fletcher Hotel, het NS Station en het Raadhuisplein. Om 12.45 uur vertrekt de demonstratie naar het Raadhuisplein om daar vanaf 13.00 uur te demonstreren.De gele hesjes is een protestbeweging uit Frankrijk, dat daar in 2018 begon als. Aanvankelijk protesteerden de gele hesjes daar tegen de stijgende kosten van levensonderhoud en verhoging van brandstofaccijns.