Kamerlid Agnes Mulder stelt Kamervragen over elektriciteitsnet

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken zegt dat het nog jaren zal duren voor het net de groei aankan. Mulder vindt dit te lang.''We hebben met elkaar in het klimaatakkoord afgesproken dat we willen verduurzamen'', zegt Mulder ''Als dat technisch niet kan, dan is dat iets wat we moeten aanpakken met elkaar''. Het plan van minister Wiebes is om het net te verzwaren en uit te breiden. Daarnaast komt er ook nieuwe wetgeving aan. Mulder wil harde toezegging dat de netbedrijven straks daadwerkelijk kunnen gaan werken, ''zodat wij ook in Drenthe aan de slag kunnen.''Buurtverenigingen en sportclubs zijn de dupe van de krapte op het elektriciteitsnet. Het CDA-Kamerlid is van mening dat sportclubs en zonne-energieprojecten voorrang moeten krijgen bij toegang op het net. Dat is volgens de politica belangrijk, omdat daar het draagvlak in de samenleving ligt. ''Het is allemaal niet gratis'', geeft Mulder aan ''Het net verzwaren kost gewoon geld''.Een sportclub die hinder ondervindt van het tekort op het net, is de voetbalvereniging Nieuw-Buinen. De voetbalclub wil graag zonnepanelen en heeft hier ook al subsidie voor gekregen. Toch kunnen ze deze nog niet plaatsen door het tekort op het net. Mulder vindt dat dit zo snel mogelijk wél moet kunnen.''Een concrete datum kan ik nog niet geven, maar dat ik me ervoor in zal spannen als Drents Tweede Kamerlid, dat mag u echt van mij verwachten'', besluit ze.