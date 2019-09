Woonconcept maakt 59 woningen Meppel duurzamer

De woningen die aangepakt worden, staan aan de Resedastraat en de Rozenstraat. Het is het eerste verduurzamingsproject van Woonconcept in Meppel. Ook in Hoogeveen en Steenwijk wil de corporatie woningen via eenzelfde traject gaan verduurzamen.Volgens de woningcorporatie zijn de bewoners van de woningen de afgelopen maanden nauw betrokken bij de verduurzamingsplannen. Bewoners konden zich na een eerste voorlichtingsavond opgeven om verder mee te denken over de verbeteringen aan hun woningen."Door in gesprek te gaan met de bewoners, kom je erachter waar de knelpunten zitten en hoe zij hun woningcomfort willen verbeteren. De bewoners zijn de ervaringsdeskundigen en kennen hun woning het best", vertelt Gerkelien Lawerman van Woonconcept.De maatregelen moeten volgens Woonconcept leiden tot meer wooncomfort en een lagere energierekening, al is dat laatste wel afhankelijk van de bewoners zelf. Een schatting heeft de woningcorporatie niet. "Hoe hoog de rekening wordt, hangt natuurlijk af van het verbruik. Op de zonnepanelen nemen bewoners een abonnement. Het uitgangspunt is dat men goedkoper uit is."Sinds eind augustus is Woonconcept bezig met de werkzaamheden aan de woningen. Aan het begin van 2020 moeten de woningen klaar zijn.